die Aktie von Bet-at-home.com hat in der vergangenen Woche massive Verluste erlitten. Zwar legte der Kurs am Montag 1,40 Euro (1,99 Prozent) zu und schloss bei 71,75 Euro, in den letzten sieben Tagen gab der Wert aber ganze 11,2 Prozent nach. Schon in den Wochen zuvor hatte sich die Aktie in einem seitlichen Abwärtstrend bewegt. Sogar unter die Marke von 70,00 Euro sank der Kurs am Donnerstag.

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Bet-at-home.com zuletzt von "Buy" auf ... (Tim Ackermann)

