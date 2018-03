Takung Art Co., Ltd - in Quotation Board einbezogen DGAP-Ad-hoc: Takung Art Co., Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges Takung Art Co., Ltd - in Quotation Board einbezogen 27.03.2018 / 15:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Takung Art Co., Ltd - in Quotation Board einbezogen Takung Art Co., Ltd (die "Gesellschaft") (NYSE American: TKAT; ISIN: US87407Q2075) freut sich mitzuteilen, dass ihre Aktien im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden. Das Quotation Board ist ein Teilsegment des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse. Durch die Einbeziehung haben die Aktien der Gesellschaft nun neben dem Listing an der NYSE American eine Zweitnotierung an der Frankfurter Börse, einer der größten Börsen der Welt. Die Gesellschaft erwartet sich vom der Einbeziehung ein gesteigertes Handelsvolumen und eine Erleichterung des Handels der Aktien durch institutionelle Anleger und Kleinanleger in Europa. 27. März 2018 Contact: Takung Art Co., Ltd. Mr. Leslie Chow Phone: +852 31580977 Email: irmail@takungae.com 27.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Takung Art Co., Ltd Hutchinson House, 10 Harcourt Road 999077 Hong Kong Hong Kong ISIN: US87407Q2075 WKN: A2JF0E Börsen: Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669383 27.03.2018 CET/CEST

