IRW-PRESS: First Cobalt Corp.: First Cobalt identifiziert potenzielle Zone von 100 m bei ersten Analysen in Cobalt North

First Cobalt identifiziert potenzielle Zone von 100 m bei ersten Analysen in Cobalt North

Toronto (Ontario), 26. März 2018. First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC, ASX: FCC, OTCQB: FTSSF - https://www.youtube.com/watch?v=LY4qXCoWstE&t=3s) (das Unternehmen) freut sich, positive Analyseergebnisse der ersten Bohrlöcher in der Nähe der Mine Kerr im Gebiet Cobalt North im Cobalt Camp (Ontario, Kanada) bekannt zu geben. Die Ergebnisse dieser Bohrlöcher weisen auf eine potenzielle Zone mit einer Kobaltmineralisierung hin, die auf über 100 Metern nachverfolgt werden kann.

Höhepunkte

- Zwei Bohrlöcher, die über 160 Meter voneinander entfernt gebohrt wurden, durchschnitten eine Kobaltmineralisierung, die anhand von Kernausrichtungsmessungen als beständig erachtet wird:

- 10,41 m mit 0,15 % Co und 44 g/t Ag, einschließlich 0,75 % Co und 126 g/t Ag auf 0,30 m in FCC-18-0023

- 2,00 m mit 0,32 % Co und 208 g/t Ag, einschließlich 3,81 % Co und 1.225 g/t Ag auf 0,32 m in FCC-18-0021

- Drei weitere Bohrlöcher wurden aufgezeichnet. Die Analyseergebnisse sind noch ausständig, doch sie weisen Interpretationen zufolge auf ein mögliches System hin, das über eine Zone von mehr als 100 Metern nachverfolgt werden kann.

- Es wurden auch beträchtliche Mengen Kupfer, Blei und Zink durchschnitten, was auf eine umfassend mineralisierte Zone hinweist, die für Folgebohrungen einfacher angepeilt werden kann als separate Erzgänge.

Trent Mell, President und Chief Executive Officer, sagte:

Cobalt North erwies sich bei den Oberflächenprobennahmen und Kartierungsarbeiten 2017 als äußerst vielversprechend. Diese ersten Ergebnisse bestätigen einige unserer frühen Vorstellungen der strukturellen Beschaffenheit dieses Gebiets, wodurch dieses äußerst vielversprechend ist. Angesichts von Hinweisen sowohl auf disseminierte als auch auf erzgangartige Mineralisierungen in einem über 100 Meter großen Gebiet ist dies ein attraktives Ziel für einen zukünftigen Bulk-Tonnage-Betrieb. Nun, da Mineralisierungszonen bei Cobalt South und Cobalt North identifiziert wurden, suchen wir im Cobalt Camp nach mehreren Möglichkeiten für zukünftige primäre Kobaltquellen, um den nordamerikanischen Batteriemarkt zu beliefern.

Die Ergebnisse der ersten beiden Bohrlöcher des Bohrprogramms im Gebiet Kerr Lake bei Cobalt North sind eingetroffen und haben eine neue mineralisierte Zone identifiziert (Abbildung 1). Kobalt und Silber kommen als Minerale sowohl in Quarz- und Kalziterzgängen als auch disseminiert im Mauergestein vor. Die Analyseergebnisse von FCC-18-0023 ergaben 10,41 Meter mit 0,15 Prozent Kobalt und 44 Gramm Silber pro Tonne, einschließlich 0,30 Meter mit 0,75 Prozent Kobalt und 126 Gramm Silber pro Tonne, etwa 50 Meter unterhalb der Oberfläche. Bohrloch FCC-18-0023 wurde 160 Meter weiter südwestlich von FCC-18-0021 gebohrt und durchschnitt eine Mineralisierung von 2,00 Metern mit 0,32 Prozent Kobalt und 208 Gramm Silber pro Tonne, einschließlich 3,81 Prozent Kobalt und 1.225 Gramm Silber pro Tonne auf 0,32 Metern.

Die Mineralisierung wird anhand der Kernausrichtungsmessungen zwischen diesen beiden Bohrlöchern als beständig interpretiert. Beide Bohrlöcher wurden unter Anwendung von Kernausrichtungswerkzeugen gebohrt, um den Streichen und die Neigung von Erzgängen, lithologischen Kontakten und anderen Strukturen akkurat zu messen. Es wurden einzelne Erzgänge mit unterschiedlichen Ausrichtungen durchschnitten, doch der allgemeine Verlauf der Erzgänge erfolgt in Richtung Osten. Zwischen und entlang des Streichens des großen Erzgangabschnitts wurden drei weitere Bohrlöcher gebohrt, deren Analyseergebnisse noch ausständig sind. Die Aufzeichnung dieser Bohrlöcher weist auf ein potenzielles Mineralisierungsnetz auf über 100 Metern hin.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42899/27032018_ EN_FCC_Kerr_Lake_Drilling_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Festgesteinsgeologie und Standort von Bohrstationen. Silber-Kobalt-Erzgänge wurden anhand historischer Karten erstellt, die Standorte sollten daher nicht als exakt erachtet werden.

In Bohrloch FCC-18-0021 kommt anomales Zink (über 0,4 Prozent) als mächtige Zone zwischen 64,85 und 73,00 Metern in Form eines Hofs im Umfeld der Kobalt-Silber-Mineralisierung vor. Das Vorkommen von Kupfer, Zink und Blei, das in beiden Bohrlöchern mit Kobalt und Silber übereinstimmt, repräsentiert mehrere Phasen von flüssigkeitshaltigen Metallen, die entlang eines Kanals als mächtige Mineralisierungszone konzentriert sind. Diese mächtige Zone hat sich Interpretationen zufolge entlang des Schenkels einer Antiform entwickelt, wodurch sowohl das huronische Sedimentgestein als auch das darunter liegende Vulkan- und Sedimentgestein aus dem Archaikum gefaltet wurden. Der Nipissing-Diabas ist ebenfalls entlang dieser Antiform gefaltet. Die Gegensätze zwischen dem Diabas und dem umliegenden Gestein könnten die Entwicklung dieser mächtigen Mineralisierung ermöglicht haben. Das umfassende Erzgangnetz, das bei den Minen Lawson, Kerr und Drummond sowie unterhalb von Kerr Lake abgebaut wurde, umfasst Interpretationen zufolge den anderen Schenkel der Antiform, wodurch die geologische Beschaffenheit des gesamten Gebiets vielversprechend für eine Kobalt-Silber- und eine Kupfer-Zink-Blei-Mineralisierung ist.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Analyseergebnisse

BohrlochnVon Bis Länge Co Ag Cu Pb Zn

r (m) (m) (m) % g/t % % %

FCC-18-00102,32112,7310,41 0,15 44 0,19 0,39 0,50

23

einschlie102,32102,710,39 0,53 250 0,44 0,50 0,26

ßlich

einschlie104,18104,480,30 0,75 126 0,09 0,39 0,02

ßlich

einschlie105,14107,001,86 0,43 130 0,15 0,82 0,36

ßlich

einschlie111,77112,730,96 0,25 20 0,97 0,71 0,03

ßlich

FCC-18-0068,00 70,00 2,00 0,62 208 0,17 0,66 0,43

21

einschlie69,22 69,54 0,32 3,81 1.225 0,1 2,93 0,14

ßlich

Die Bohrlängen werden als Tiefen aufgezeichnet und entsprechen nicht zwangsläufig den wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung, da mehrere Erzgangausrichtungen durchschnitten wurden.

Eine Tabelle mit den Standorten der Bohrlöcher und den bisherigen Analyseergebnissen finden Sie unter https://firstcobalt.com/projects/greater-cobalt-project.

Die historischen Abbauarbeiten bei mehreren Untertagebetrieben bei Drummond, Kerr, Lawson, Hargrave und Conisil waren äußerst produktiv. Der Abbau begann im Jahr 1905, während die letzten Abbauarbeiten bei Conisil zwischen 1961 und 1965 durchgeführt wurden. Bei diesen Minen wurden über 37 Millionen Unzen Silber und über 900.000 Pfund Kobalt produziert. Das Hauptaugenmerk der historischen Abbauarbeiten im Umfeld der Bohrlöcher war auf die in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Erzgänge gerichtet. Die Modellierung historischer Bohrungen und regionaler struktureller Interpretationen durch First Cobalt offenbarte eine in Richtung Osten, parallel zum primären Verlauf der Faltung verlaufende Struktur. Die Bohrlöcher wurden anschließend in dieser interpretierten strukturellen Zone angepeilt, wo das Muttergestein gefaltet und lokal verworfen ist. Der Mangel an Untertagebauarbeiten entlang dieses in Richtung Osten verlaufenden Abschnitts könnte die kobaltreiche Mineralisierung widerspiegeln.

Cobalt North

Die Konzessionsgebiete von First Cobalt im Gebiet Cobalt North umfassen die vormals produzierenden Minen Drummond, Kerr, Silver Banner, Juno, Silverfields, Hamilton, Ophir, Lawson und Conisil. Kobalt hat bis dato noch nicht im Fokus von Explorationen in diesem Gebiet gestanden, auch wenn in den 1970er und 1980er Jahren im Umfeld von Kerr Lake Explorationsarbeiten stattgefunden haben, die auf eine Kupfer-Zink-Blei-Mineralisierung im Gestein aus dem Archaikum fokussiert waren. Kobalt wurde zuvor noch nicht analysiert, weshalb das Potenzial für ein umfassendes Mineralisierungssystem mit mehreren Metallen untersucht werden muss.

Das Bohrprogramm 2018 bei Cobalt North umfasst 17.000 Meter, wobei 3.500 Meter im Gebiet Kerr Lake gebohrt werden, um den Verlauf einer Mineralisierung zu erproben, die in historischen Bohrungen und großen Strukturen entdeckt wurden, die Interpretationen zufolge mit der Mineralisierung in Zusammenhang stehen. In Proben von Untertagematerial von Halden der Mine Drummond wurde eine disseminierte Kobalt-Silber-Kobalt-Zink-Blei-Mineralisierung mit mehreren Metallen vorgefunden, was das Vorkommen einer Vielzahl von Arten in diesem Gebiet verdeutlicht (siehe Pressemitteilung vom 26. Oktober 2017).

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

First Cobalt hat ein Qualitätskontrollprogramm eingeführt, um den besten Praktiken der Branche hinsichtlich Probennahmen und Analysen zu entsprechen. Die Proben werden vom Bohrkern mit einer Länge von 30 bis 100 Zentimetern entnommen. Eine Hälfte der Kernproben wird zur Analyse eingereicht. Jeder 20. Probe werden Standard- und Leerproben hinzugefügt. Bei jeder 20. Probe wird eine Doppelprobe von viertel Kernsplittern erstellt. Die geochemischen Daten stammen von SGS Canada aus Lakefield (Ontario, Kanada). Es wurden keine Probleme in Zusammenhang mit der QA/QC festgestellt. SGS wendete bei der Analyse aller Proben eine Natrium-Peroxid-Fusion und einen ICP-Abschluss an. Kobalt-, Nickel-, Kupfer- und Bleiwerte über dem Messbereich (ein Prozent) werden mittels einer separaten Fusion und eines ICP-Abschlusses ermittelt. Hohe Silberwerte (über 1.000 Gramm pro Tonne) werden mittels gravimetrischer Abscheidung ermittelt.

Stellungnahme eines sachkundigen und kompetenten Experten

Dr. Frank Santaguida, P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101, welcher den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat. Dr. Santaguida ist ebenfalls ein Sachverständiger (gem. Definition von Competent Person im JORC Code, Ausgabe 2012) und praktizierendes Mitglied der Association of Professional Geologists of Ontario (eine anerkannte Berufsvereinigung hinsichtlich der Notierungsvorschriften der ASX). Dr. Santaguida ist Vollzeit-Angestellter und Vice President, Exploration bei First Cobalt. Als Sachverständiger gemäß der Definition im JORC-Code verfügt er über ausreichende Erfahrungen, die für die Qualifizierung hinsichtlich der zu übernehmenden Tätigkeit erforderlich sind.

Über First Cobalt

First Cobalt ist bestrebt, das größte reine Kobaltexplorations- und -erschließungsunternehmen der Welt zu werden. Das Unternehmen kontrolliert über 10.000 Hektar an vielversprechendem Land, das über 50 historische Minen sowie Mineralverarbeitungseinrichtungen im Cobalt Camp (Ontario, Kanada) umfasst. Die Raffinerie von First Cobalt ist die einzige zugelassene Einrichtung in Nordamerika, die in der Lage ist, Batteriematerialien zu produzieren.

First Cobalt ist bestrebt, mittels neuer Entdeckungs-, Mineralverarbeitungs- und Wachstumsmöglichkeiten einen Aktionärswert zu schaffen, wobei das Hauptaugenmerk auf Nordamerika gerichtet ist. Am 14. März 2018 erklärte das Unternehmen seine Absicht hinsichtlich einer freundlichen Übernahme aller Aktien von US Cobalt Inc. für sein Projekt Iron Creek in Idaho (USA). Die Transaktion unterliegt einer Genehmigung der Aktionäre und der Behörden sowie anderen Abschlussbedingungen. Diese Transaktion soll die Position von First Cobalt als führendes nordamerikanisches reines Kobaltunternehmen weiter stärken.

Über First Cobalt

First Cobalt ist der größte Grundbesitzer im Cobalt Camp in Ontario (Kanada). Das Unternehmen kontrolliert aussichtsreiche Konzessionen mit mehr als 10.000 Hektar Grundfläche und 50 historische Minen sowie eine Mühle und die einzige genehmigte Kobaltraffinerie in Nordamerika, die in der Lage ist, Batteriematerialien zu produzieren. First Cobalt begann im Jahr 2017 mit den Bohrungen im Cobalt Camp und ist bestrebt, durch neue Entdeckungen und Wachstumsmöglichkeiten einen Aktionärswert zu schaffen.

