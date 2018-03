Nachdem die Aktie von 4SC zuletzt in eine Konsolidierungsbewegung übergegangen war, scheint sie diese bereits wieder beendet zu haben. Am heutigen Dienstag gewinnt das Papier rund fünf Prozent auf 7,38 Euro. Grund ist die Meldung, dass sich Yakult Honsha, der Entwicklungspartner für Resminostat in Japan, an der zulassungsrelevanten RESMAIN-Studie beteiligt. Yakult Honsha eröffnet in Japan zusätzliche klinische Zentren und wird Patienten in die RESMAIN-Studie einbringen, so 4SC in einer Mitteilung. Außerdem hat 4SC eine Meilensteinzahlung erhalten.

