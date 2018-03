Ausschüttung und Neuaufnahme! Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat einen Tag nach seiner vierten Ausschüttung eine "neue Perle" am KMU-Anleihen-Markt identifiziert und den 8,00%-Bond (A19YND) der CIPP Technology Solutions A/S (iMPREG Group) neu in sein Portfolio aufgenommen.

INFO: Ende vergangener Woche hatte sich das Fondsmanagement von der 4,25%-Anleihe der BayWa AG (WKN A2GSM1) mit Kursgewinn getrennt.

Rendite von 4,53% für Anleger

Erst gestern hatte der FONDS an seine Anleger 2,25 Euro je Anteilsschein für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 ausgeschüttet - bezogen auf den Anteilspreis von 49,65 Euro zu Jahresbeginn 2017 entspricht dies einer Rendite von 4,53%. Bedingt durch die Banklaufzeit wird die Gutschrift voraussichtlich ...

