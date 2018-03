Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.05.2018 in Galileo-Galilei-Straße 11, 55129 Mainz mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-03-27 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft Mainz AG Mainz, HRB 7038 Einladung Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 16. Mai 2018, 10.30 Uhr, in den Büroräumen der ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft, Galileo-Galilei-Str. 11, 55129 Mainz, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. A. *Tagesordnung* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr* 2. *Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 534.604,61 auf neue Rechnung vorzutragen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 5. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018* Der Aufsichtsrat schlägt vor, PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. 6. *Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes* Das Aufsichtsratsmitglied Markus Arnold hat mit Schreiben vom 1. Februar 2018 aus gesundheitlichen Gründen sein Aufsichtsratsmandat zum 28. Februar 2018 niedergelegt. Herr Arnold wurde in der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Juni 2017 in den Aufsichtsrat der Gesellschaft für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, - Herrn Knut Degen, Unternehmer, Mainz gemäß Ziffer 11.3 der Satzung der Gesellschaft für die restliche Amtszeit des weggefallenen Aufsichtsratsmitgliedes Markus Arnold in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. B. *Weitere Angaben und Hinweise zur ordentlichen Hauptversammlung* *Voraussetzung für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung* Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der ordentlichen Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung zur Hauptversammlung ist an die nachfolgende Stelle zu richten: ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft Herrn Peter Albert Vorstand Galileo-Galilei-Straße 11 55129 Mainz Telefaxnummer: 0 61 31-91 82 01 E-Mail: palbert@eltec.de Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung nicht mitzurechnen sind. Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft daher spätestens am *Mittwoch, dem 9. Mai 2018,* zugehen. *Anträge und Wahlvorschläge* Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an die folgende Adresse der Gesellschaft zu richten: ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft Herrn Peter Albert Vorstand Galileo-Galilei-Straße 11 55129 Mainz Telefaxnummer: 0 61 31-91 82 01 E-Mail: palbert@eltec.de *Unterlagen* Die Unterlagen zur Hauptversammlung werden ab dem Zeitpunkt der Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Galileo-Galilei-Straße 11, 55129 Mainz, zur Einsichtnahme ausgelegt. Dabei handelt es sich insbesondere um die Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung. Jeder Aktionär kann kostenlose Abschriften der vorgenannten Unterlagen auch bei der nachfolgenden Stelle anfordern: ELTEC Elektronik Aktiengesellschaft Galileo-Galilei-Straße 11 55129 Mainz Telefaxnummer: 0 61 31-91 82 01 E-Mail: palbert@eltec.de Die vorgenannten Unterlagen werden zudem in der Hauptversammlung ausliegen. Mainz, den 15. 