Frankfurt - Lyxor International Asset Management erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und im Frankfurter Parketthandel, so die Deutsche Börse AG.Der Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR (ISIN LU1692072322/ WKN LYX0X8) biete Anlegern Zugang zu führenden Unternehmen, in deren Unternehmenspolitik die Gleichberechtigung der Geschlechter eine besonders zentrale Rolle spiele. Der gleichgewichtete Referenzindex umfasse 150 Unternehmen weltweit, die einen hohen Stellenwert für die Gleichstellung der Geschlechter hinsichtlich der 19 definierten Kriterien von Equileap hätten.

