Düsseldorf - Die Commerz Real hat ihr Pariser Bürogebäude "Euro Alsace" an Union Investment veräußert, so die Commerz Real AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gelegen im 10. Arrondissement in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Gare de l'Est befand es sich seit 2007 im Besitz des geschlossenen Immobilienfonds CFB 165 der Commerz Real. Union Investment erwirbt es für ihren institutionellen offenen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional European Real Estate (ISIN DE0009805549/ WKN 980554). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

