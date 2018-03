Arbeitsmarktforscher rechnen mit eine Rekordjahr auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Mittelfristig sei sogar Vollbeschäftigung denkbar.

Die Beschäftigungsaussichten auf dem deutschen Arbeitsmarkt können nach Einschätzung der Arbeitsagenturen kaum noch besser werden. In einer monatlichen Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stieg die dafür ermittelte Messzahl auf 108,1 Punkte.

Dies liege beachtlich nahe am maximal erreichbaren Wert von 110 Punkten, teilte das IAB am Dienstag mit. "2018 wird aller Voraussicht nach ein Rekordjahr am Arbeitmarkt", sagte Enzo Weber vom IAB. "Vollbeschäftigung ist mittelfristig ...

