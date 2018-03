Bremen (ots) - NDR/RB-Fernsehen



Freitag, 30. März 2018, 22.00-24.00 Uhr



3nach9



Nicht nur in ihrer Rollenauswahl zeigt Katja Riemann eine immense Bandbreite, die Schauspielerin ist auch Vollblut-Musikerin, hat Alben als Jazz- und Popsängerin aufgenommen. Schon in ihrer Kindheit erlernte das in Kirchwehye bei Bremen geborene Multitalent mehrere Instrumente. Gemeinsam mit dem niederländischen Klavierduo Lucas und Arthur Jussen hat sie nun ein neues CD-Projekt realisiert, "Der Karneval der Tiere". Warum sie diesen Text so lustig findet, erzählt sie, inklusive Kostprobe, bei 3nach9. Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers am Freitag folgende Gäste: den Schriftsteller Ferdinand von Schirach, die Schauspielerin Marie Bäumer, den Journalisten Andreas Englisch, den Sternekoch Franz Keller, den Kabarettisten Florian Schroeder und den Journalisten Manuel Möglich.



Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-Fernsehen



0.45-1.45 Uhr 3nach9 classics



Zum Gedenken an Juliane Bartel



mit Guildo Horn, Loki Schmidt, Imre Kerner, Albert Steigenberger, Robert Gernhardt, Brigitte Mira, Günter Pfitzmann u. a.



Moderation: Juliane Bartel und Giovanni di Lorenzo



Ausschnitte aus den Jahren 1990 bis 1997



OTS: Radio Bremen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118095 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118095.rss2



Pressekontakt: Radio Bremen Presse und Öffentlichkeitsarbeit Diepenau 10 28195 Bremen Tel. 0421/246-41050 presse.pr@radiobremen.de