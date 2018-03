Eurrus Biotech GmbH ist ein Biotechnologie Unternehmen mit Firmensitz im Technologie Center Tulln, Österreich. Eurrus ist eine Partnerschaft von ausschließlich privaten Investoren aus Österreich.

Seit 2015 liegt der Fokus der Entwicklungen auf dem Gebiet der asthmatischen Erkrankungen.

Nunmehr kann Eurrus Biotech GmbH die erfolgreiche Absolvierung der klinischen Phase II für sein neues Asthma Produkt XC-8 berichten!

Die Studienergebnisse zeigen XC-8 als ein hoch effektives, orales Produkt ohne Nebenwirkungen. Ziel von XC-8 ist die Langzeitanwendung zur Behandlung von milden und mittleren Asthmazuständen, um den Kortikosteroidverbrauch der Patienten zu senken.

Das Team von Eurrus führte die Phase II Studie erfolgreich mit dem Kooperationspartner Pharmenterprise Llc, Moskau an 10 klinischen Zentren in Russland durch, um erstmals die Effektivität am Menschen zu beweisen und die perfekte Dosierung festzustellen.

Vor dieser Studie wurde die klinische Phase I erfolgreich in Österreich und Deutschland durchgeführt. Klinische Partner waren die bekannten Zentren Karl Landsteiner Institut, Wien und ITEM, Hannover.

CRO Partner ist FGK Clinical Research, München Deutschland.

Eurrus hält die weltweite Lizenz am Patent von XC-8 und startet die dritte finanzielle Runde in Q2 2018, um die finale Entwicklung von XC-8 einzuleiten.

