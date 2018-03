Berlin (ots) - Kulinarik-Fans aufgepasst: Dieses Jahr dreht sich in Italien alles um Pizza, Pasta und Parmesan. Gutes Essen und italienischer Lebensstil sind untrennbar miteinander verbunden und so hat das italienische Landwirtschafts- und Tourismusministerium 2018 zum "Jahr des Essens" erklärt. Die reichhaltige kulinarische Tradition des Landes und die Vielfältigkeit der Spezialitäten stehen dabei im Mittelpunkt. Musement, der digitale Begleiter für Reise- und Freizeitaktivitäten, bietet authentische Einblicke in die Cucina Italiana und lässt eingerostete Geschmacksknospen aufleben.



1. Profi-Pizzabäcker werden in Neapel



Man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass das Thema Mangiare in Italien Priorität hat und so wurde im Dezember 2017 die Kunst des Pizzabackens, wie sie in Neapel praktiziert wird, zum Kulturerbe der Menschheit ernannt. Die neapolitanische Pizzaiolo-Kunst muss nun nicht länger ein Mysterium bleiben. Musement bietet dazu den Kurs aller Kurse und ermöglicht den ersten Meilenstein für eine Karriere als potenzieller Pizzaiolo der Zukunft: http://ots.de/v7vTgh



2. Lieber traditioneller Kochkurs oder Gourmet-Tour in Parma?



Neben Pizza darf natürlich auch Pasta nicht fehlen, auch wenn ihr Ursprung immer noch nicht final geklärt werden konnte. Wurde sie vom Entdecker Marco Polo 1271 aus China nach Italien gebracht? Oder hat sie sich aus einer Speise der Etrusker entwickelt? Ganz egal, wo nun die kulinarischen Wurzeln des italienischen Exportschlagers liegen, mit dem authentischen Musement-Kochkurs kann jeder zum Pasta-Profi werden. Zubereitet wird der Traum aus Hartweizengrieß übrigens in einer herrschaftlichen Villa mit Blick über Parmas atemberaubende Landschaft. Da schmecken die selbst gemachten Pasta-Kreationen gleich doppelt so gut. Zu finden bei Musement unter: http://ots.de/rpKPwv. Auch für Kochmuffel ist etwas Passendes dabei: Connaisseurs können sich auf die ultimative Gourmet-Tour gefasst machen und sich einzig und allein auf den Genuss von Parmigiano Reggiano, Parmaschinken oder Balsamico-Essig konzentrieren: http://ots.de/8MYfvD



3. Edle Tropfen in Marsala und Siena



Neben all den Köstlichkeiten darf auch der passende Tropfen nicht fehlen. Wer die Wahl hat, hat die Qual: Zur Auswahl stehen vier verschiedenen Weinproben des Weinguts der Donnafugata in Marsala. Dazu gibt's Wissenswertes zu den Produktionsprozessen, begleitet von traditionellen sizilianischen Leckereien. Das alles hier bei Musement: http://ots.de/RPAgJp. Auch in Siena stehen alle Zeichen auf Schlemmen und Genießen gepaart mit einer Prise Romantik, denn in Italien geht Liebe bekanntlich durch den Magen. Diesmal gebündelt mit dem ultimativen Rundumpaket in der Natur mit edlem Wein, regionaler Küche und Kultur. Mehr dazu finden Feinschmecker bei Musement unter: http://ots.de/KiEcOx



