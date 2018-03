War gestern an den Märkten noch Katerstimmung, so sieht heute die Welt an der Wall Street fast schon wieder rosig aus. Doch Vorsicht, wir befinden uns noch immer in einer Korrekturphase, in der es auch nochmal kräftig abwärts gehen kann. Der DAX zeigt sich technisch noch immer schwach. Etwas besser sieht es in den USA aus: Der breit gefasste S&P 500, der maßgebliche US-Index, hat ein deutliches Reversal hingelegt, der Dow Jones hat seine Tiefstände nochmals getestet, ist nach oben gegangen, befindet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...