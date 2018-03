Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . 60 Handelstage 2018 sind vorbei und das ist einen Blick in unsere BSNgine wert, hier mal ATX und DAX per gestern Marktschluss: Year-to-date liegt der ATX nun 0,22% im Minus. Es gab bisher 33 Gewinntage und 27 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 7,49%, vom Low ist man 1,74% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2018 ist der Mittwoch mit 0,57%, der schwächste ist der Donnerstag mit -0,32%. Year-to-date liegt der DAX nun 8,75% im Minus. Es gab bisher 30 Gewinntage und 30 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 13,07%, vom Low ist man 0% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2018 ist der Mittwoch mit 0,16%, der schwächste ist der Donnerstag mit -0,43%. Fazit: Okay, die statistisch besten...

