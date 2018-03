Die Erholung an den US-Börsen geht weiter. Dow & Co. starten mit einem Plus in den Handel. Für die Facebook-Aktie geht es einmal mehr bergab.

Spekulationen um eine Beilegung des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits haben am Dienstag die US-Börsen unterstützt. Der Dow Jones stieg in den Anfangsminuten um 0,4 Prozent auf 24.300 Punkte. Auch der S&P500 und der Nasdaq-Composite legten zu. Alle drei Indizes hatten am Montag mit je rund drei ...

