Der Spike des USD/CAD zur 1,2900 verblasst und so zieht sich der Kurs vom Tageshoch um 40-50 Pips zurück. Nach dem das 2-Wochentief bei 1,2815 gebildet wurde, konnte sich der US-Dollar mit der europäischen Sitzung stark erholen. Dem Aufwärtstrend ging jedoch in der Nähe der 1,2900 die Puste aus, da die positive Entwicklung an den Rohölmärkten die Aufwärtsbewegung ...

