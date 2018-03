Flatirons Solutions, Teil der Unternehmensgruppe Flatirons Jouve, freut sich, die neueste Version seiner CORENA Manufacturer Lösung bekannt zu geben. CORENA Manufacturer wird verwendet, um die technischen Informationen zu erstellen und zu überarbeiten, die für die Wartung und den Betrieb komplexer Produkte, einschließlich Flugzeuge, Verteidigungsausrüstungen, Schiffe und Eisenbahnanlagen, erforderlich sind. Diese neueste Version von CORENA Manufacturer bietet Verbesserungen sowohl für Autoren als auch für Endanwender von Inhalten und baut dabei auf fast zwei Jahrzehnten kontinuierlicher Forschung und Entwicklung auf.

Für Autoren erhält das Content-Managementsystem CORENA Knowledge Center, das das Herzstück von CORENA Manufacturer bildet, ein umfangreiches Update der Web-Client-Benutzeroberfläche, einschließlich Verbesserungen bei der Unterstützung des Light Authoring von S1000D-Inhalten. CORENA Studio, die Autorenumgebung von CORENA Manufacturer, erhält ebenfalls Upgrades mit "synchronisiertem Rendering", damit Autoren in strukturiertem Markup arbeiten können und gleichzeitig eine bedarfsgerechte dynamische Sicht auf das gestylte Rendering der Publikation haben. CORENA Studio bietet außerdem Leistungsverbesserungen, um die Ladezeiten für große Dokumente zu reduzieren.

Auch Endbenutzer von Inhalten profitieren von den Funktionen, die im Rahmen dieser neuen Version bereitgestellt werden. CORENA Pinpoint und CORENA Pinpoint Mobile, die Ansichten für interaktive elektronische technische Publikationen (Viewer für Interactive Electronic Technical Publications, IETPs), unterstützen technische Publikationen des Airbus A350 einschließlich 3D-angereicherter Handbücher. Weitere Neuerungen sind Erweiterungen für die Hyperlink- und publikationsübergreifende Navigation, Bookmarking, Export und Import von Anmerkungen, Suchverfeinerung und Suchergebnis-Navigation sowie eine Vielzahl weiterer Funktionen, die die Produktivität von Wartungstechnikern und Bedienern im Werksareal erhöhen sollen.

"Wir sind stolz auf den überzeugenden Wert, den diese neueste Version von CORENA Manufacturer unseren Kunden und unserer Branche bietet. Sie ermöglicht es OEMs, technische Informationen zu einem Produktunterscheidungsmerkmal zu machen und nicht nur zu einem Kostenfaktor für die Geschäftsabwicklung", so Flatirons CEO J. D. Sillion. CORENA Manufacturer unterstützt mehrere Spezifikationen wie S1000D, ATA iSpec 2200 und andere Industriestandards. Diese Lösung wurde von einigen der größten Namen in der Luftfahrt und Verteidigung übernommen, darunter führende Hersteller von Flugzeugzellen, Triebwerken und Komponenten. Für weitere Informationen über CORENA Manufacturer oder um eine Beratung anzufordern, um die Vorteile der Lösung für Ihr Unternehmen zu verstehen, besuchen Sie bitte die Website http://bit.ly/2G5Xu5O.

Über Flatirons Jouve

Flatirons Jouve (www.flatironsjouve.com) bietet Lösungen und Dienstleistungen, die Unternehmen benötigen, um ihre komplexesten Daten zu nutzen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und überzeugende digitale Erlebnisse zu schaffen. Als langjähriger Marktführer in inhaltsorientierten Märkten wie der Luftfahrt und dem Verlagswesen bietet Flatirons Jouve auch disruptive Innovationen, um die Anforderungen an die Wissensvermittlung in den Bereichen Fertigung, Banken, Versicherungen, Bildung und dem öffentlichen Sektor zu erfüllen.

Flatirons Jouve beschäftigt 2.500 Mitarbeiter und ist weltweit in 15 Ländern mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika vertreten.

