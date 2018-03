Der Küchenhersteller liefert nach der Insolvenz als "Neue Alno" die ersten Küchen aus. Es ist die letzte Chance für das Traditionsunternehmen.

Monatelang war das Werk 1 wie ausgestorben. Jetzt rauschen und summen hier wieder dutzende Maschinen, es riecht nach frischem Holz. Mitarbeiter in T-Shirt oder Blaumann legen laminierte Spanplatten aufs Band, andere kontrollieren die Einstellungen der Maschine am Computer. Die "Neue Alno" hat nach der Insolvenz des Pfullendorfer Küchenherstellers Alno AG vor wenigen Tagen ihre Produktion aufgenommen. Die ersten Schränke und Küchenzeilen gehen an einen Appartement-Komplex in Istanbul.

"Es ist ein herrliches Gefühl, dass hier wieder alles läuft", sagt Mitarbeiter Matthias Fiebich, der hier Holzmechaniker gelernt hat und jetzt eine Zuschneidemaschine bedient. "Wir glauben alle, dass wir es schaffen." Er ist einer von 320, die hier wieder Arbeit haben. Zu besten Zeiten hatte Alno als Deutschlands größter Küchenhersteller mehr als 2000 Beschäftigte.

Das längst tot geglaubte Unternehmen wagt den Neustart: Die alte Alno AG hatte fast 20 Jahre lang Verluste gemeldet, bevor sie schließlich im Juli 2017 Insolvenz beantragte. Nach drei Monaten, im September, musste Insolvenzverwalter Martin Hörmann das Werk in Pfullendorf schließlich. Endgültig, so wie es schien, als sich kein Käufer für Alno finden ließ.

Erst im Dezember war der Investor Riverrock als neuer Kapitalgeber aufgetaucht. Mit 20 Millionen Euro Startkapital kann Alno nun als "Neue Alno" schuldenfrei weiter machen. Der Konzern hatte einst Werke in Nordrhein-Westfalen ...

