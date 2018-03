Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 29. März 2018 (Woche 13)/27.03.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



23.25 (VPS 23.20) Ferien auf Immenhof Spielfilm Deutschland 1957 Erstsendung: 05.01.1969 in Das Erste



00.55 (VPS 00.50) Die Nordsee von oben Erstsendung: 01.05.2016 in SWR/SR



02.25 (VPS 02.20) Die Ostsee von oben Erstsendung: 03.04.2016 in SWR/SR



03.50 (VPS 03.45) Flussgeschichten - Eine Zeitreise im Südwesten Erstsendung: 17.12.2017 in SWR/SR



05.20 (VPS 05.25) SR: aktueller bericht



05.20 BW+RP: Der Südwesten von oben



Unsere Wege Erstsendung: 16.08.2016 in SWR/SR



(Freitag, 30. März 2018)



05.55 (VPS 06.00) Wege der Genüsse Auf dem Jakobsweg von Namur nach Reimes Erstsendung: 19.11.2011 in SWR RP



06.25 (VPS 06.30) Wege der Genüsse Auf dem Jakobsweg von Reims nach Vézelay Erstsendung: 26.11.2011 in SWR RP



06.55 (VPS 07.00) Mit dem Esel auf dem Jakobsweg Erstsendung: 12.07.2015 in BR



07.25 (VPS 07.30) Pilgern für Leib und Seele Entdeckungen am spanischen Jakobsweg Erstsendung: 21.03.2016 in HR



08.10 (VPS 08.15) Das Zeitalter der Reformation im Südwesten Aufbruch zu neuem Glauben Erstsendung: 22.10.2017 in SWR/SR



08.55 (VPS 09.00) BACHBEWEGT! TANZ! J.S. Bach: Matthäus-Passion Mit der Gaechinger Cantorey Leitung: Hans-Christoph Rademann



(bis 11.00 - weiter wie mitgeteilt)



Montag, 02. April 2018 (Woche 14)/27.03.2018



Erstsendedatum für RP bitte streichen!



18.15 RP: MENSCH LEUTE



Mönch auf Probe - Saschas zweiter Versuch mit Gott



Sonntag, 08. April 2018 (Woche 15)/27.03.2018



Korrigierten Untertitel für RP beachten!



18.05 RP: Hierzuland



Die Maximinstraße in Baustert



Montag, 09. April 2018 (Woche 15)/27.03.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



02.30 strassen stars



Erstsendung: 04.02.2018 in HR Folge 446



Mittwoch, 11. April 2018 (Woche 15)/27.03.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



Tagestipp



20.15 (VPS 20.14) betrifft: Kann ich meinem Arzt vertrauen? - Fragwürdige Diagnosen und unnötige Operationen Erstsendung: 30.11.2016 in SWR/SR



21.00 (VPS 20.59) Retter am Limit - Versorgungsnotstand auf dem Land Erstsendung: 09.07.2014 in SWR/SR



(bis 21.45 - weiter wie mitgeteilt)



Mittwoch, 11. April 2018 (Woche 15)/27.03.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



03.30 (VPS 03.29) betrifft: Kann ich meinem Arzt vertrauen? - Fragwürdige Diagnosen und unnötige Operationen (WH) Erstsendung: 30.11.2016 in SWR/SR



04.15 (VPS 04.14) Retter am Limit - Versorgungsnotstand auf dem Land (WH) Erstsendung: 09.07.2014 in SWR/SR



(bis 05.00 - weiter wie mitgeteilt)



Montag, 16. April 2018 (Woche 16)/27.03.2018



Geänderten Beitrag für SR beachten!



09.05 (VPS 09.04) SR: Ländermagazin Aus dem Saarland Erstsendung: 14.04.2018 in 3sat Moderation: Joachim Weyand



Montag, 16. April 2018 (Woche 16)/27.03.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



02.30 strassen stars



Erstsendung: 18.02.2018 in HR Folge 458



Montag, 23. April 2018 (Woche 17)/27.03.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



02.30 strassen stars



Erstsendung: 25.02.2018 in HR Folge 460



Montag, 30. April 2018 (Woche 18)/27.03.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



02.30 strassen stars



Erstsendung: 04.03.2018 in HR Folge 455



Montag, 07. Mai 2018 (Woche 19)/27.03.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



02.30 strassen stars



Erstsendung: 11.03.2018 in HR Folge 464



Mittwoch, 09. Mai 2018 (Woche 19)/27.03.2018



Nachgeliefertes Thema beachten!



22.00 "mal ehrlich...was bedeutet Integration?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2