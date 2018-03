Die Erholungsrally an der Wall Street hat sich am Dienstag mit gebremstem Schaum fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial legte in der ersten Dreiviertelstunde des Handels um 0,35 Prozent auf 24 286,45 Punkte zu. Tags zuvor war er vom tiefsten Stand seit sechs Wochen um 2,84 Prozent nach oben geschossen.

Der breit gefasste S&P 500 stieg am Dienstag um 0,26 Prozent auf 2665,45 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,48 Prozent auf 6785,97 Punkte./ag/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0272 2018-03-27/16:16