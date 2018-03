New York - Die Erholungsrally an der Wall Street hat sich am Dienstag mit gebremstem Tempo fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial legte in der ersten Dreiviertelstunde des Handels um 0,35 Prozent auf 24 286,45 Punkte zu. Tags zuvor war er vom tiefsten Stand seit sechs Wochen um 2,84 Prozent nach oben geschossen.

Der breit gefasste S&P 500 stieg am Dienstag um 0,26 Prozent auf 2665,45 Punkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...