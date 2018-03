China hat einen Öl-Terminvertrag eingeführt. Dieser soll nicht nur die Dominanz der beiden Weltsorten Brent und WTI brechen.

China ist zu Beginn dieser Woche mit einem eigenen Terminkontrakt in den Öl-Terminhandel eingestiegen. Damit wollen sich die Chinesen weiter am Rohstoffmarkt emanzipieren - und die Macht der zwei vorherrschenden Leitsorten am Ölmarkt, Brent und WTI, brechen und einen für ihren Markt relevanteren Preis etablieren. Der Preis für ein Barrel Öl soll künftig nicht mehr nur in Dollar, sondern eben auch in der chinesischen Landeswährung Yuan bemessen werden. Geht der Plan Chinas auf, könnte sein Einfluss weit über den Ölmarkt hinaus steigen.

Angefangen hat das Vorhaben zumindest schon einmal gut. Die Analysten der Commerzbank sprechen von einem "großen Erfolg". "Das Handelsvolumen belief sich am ersten Handelstag auf 20 Millionen Barrel. Davon entfielen gut 15 Millionen Barrel auf die ersten zweieinhalb Stunden, womit zeitweise das Handelsvolumen von Brent übertroffen wurde", schreiben sie in einem Kommentar.

Für China ist der Schritt an den Öl-Terminmarkt ein wichtiger: Im vergangenen Jahr überholten sie die USA als größten Ölimporteur der Welt. Im Schnitt importierte China 8,4 Millionen Barrel Öl pro Tag, die Amerikaner 7,9 Millionen Barrel.

Trotzdem sind sie bislang als Großkonsument maßgeblich auf die Ölpreise in US-Dollar angewiesen - sie haben also kaum Einfluss auf den Preis und sind zudem einem Währungskursrisiko ausgesetzt. Beides soll nun mit dem chinesischen, auf Yuan laufenden Öl-Terminvertrag behoben werden. "Aus regionaler Perspektive ergibt der Terminkontrakt Sinn: Asien verfügt mit China, Südkorea und Japan über einen riesigen Nachfragemarkt, der bis heute keine eigene Benchmark besitzt", erklärt David Wech, Chef der Wiener Energieanalysefirma JBC Energy.

Der Terminvertrag umfasst sieben Sorten, die China vorrangig konsumiert. Darunter befinden sich vor allem Ölsorten ...

