FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autokonzern Daimler passt seine Bilanzierung an die neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 9 und 15 an. Mit der Einführung von IFRS 15 zum 1. Januar 2018 ändern sich die Regelungen der Umsatzrealisierung, und der neue Standard IFRS 9 passt die Bilanzierung von Finanzinstrumenten an, wie die Daimler AG mitteilte. Die neue Rechnungslegung hat Auswirkungen auf die Prognose für das laufende Geschäftsjahr, die der DAX-Konzern änderte.

Für Mercedes-Benz Cars sowie für Daimler Buses erwartet das Unternehmen nach den neuen Standards nun jeweils einen Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) leicht über Vorjahresniveau. Bislang sah Daimler das EBIT im Pkw-Geschäft auf Vorjahresniveau und im Bus-Geschäft deutlich über Vorjahr. An dem Ausblick für die anderen Divisionen ändere sich nichts, teilte Daimler weiter mit.

March 27, 2018

