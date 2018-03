Berlin (ots) - Mit einer neuen Buchungssoftware auf seiner umfassend überarbeiteten Website www.suntrips.de beschreitet der Asien-Spezialist SunTrips neue Wege in Sachen Digitalisierung. Die innovative Buchungstechnologie kombiniert das gewünschte Reiseziel nach den individuellen Vorlieben des Kunden mit entsprechenden Flügen, Unterkünften und Zwischenstopps und ermöglicht so eine einfachere, schnellere und individuellere Buchung mit Sofortbestätigung.



Seit über 20 Jahren ist die LMX-Marke SunTrips einer der führenden Reiseveranstalter für Rundreisen und Kombinationsreisen nach Südost-Asien, Arabien und in den Indischen Ozean. Auf einer komplett überarbeiteten Website ermöglicht der Veranstalter seinen Kunden nun noch mehr Flexibilität bei der Zusammenstellung ihrer Reisewünsche. Die gewünschten Reiseziele können dank der topaktuellen Buchungstechnologie ganz einfach mit Flügen, Unterkünften und Zwischenstopps nach individuellen Vorlieben der Reisenden kombiniert werden. Die neue Suchmaschine zeigt alle Angebote in Echtzeit an. Sämtliche Flüge, Hotels, Rundreisen, Transfers und Ausflüge vor Ort werden dem Kunden dann als Kombireisepaket vorgestellt und sind mit Sofortbestätigung buchbar.



Für den perfekten Reiseablauf liefert die Flugsuche von SunTrips bis zu 150 geeignete Ergebnisse, aus denen der Kunde individuell Airline, Abflugzeit, Flugdauer und Preis wählen kann. Das System berücksichtigt zusätzlich die gewünschten Zwischenstopps und verarbeitet diese vollautomatisch. Sonderwünsche wie beispielsweise ein Tag in Dubai oder eine zusätzliche Nacht in Hong Kong werden entsprechend in die Angebotssuche integriert. Die Stopover-Tarife enthalten immer die günstigsten Preise und auch Gabelflüge werden von der neuen Suchmethode eingebunden.



Reisebüros, die bereits mit der neuen Software gearbeitet haben, bestätigen eine hohe Zufriedenheit sowohl seitens der Mitarbeiter als auch ihren Kunden. Denn genau wie bei den Flügen liefert auch die Hotelsuche eine große Auswahl an verfügbaren Unterkünften, welche nach sämtlichen Kriterien gefiltert und ausgewählt werden können.



Für besonders beliebte Reiseziele gibt es bei SunTrips bereits eine Vielzahl an vorkonfigurierten Reisekombinationen und Rundreisen, die individuell verändert und an die Wünsche des Kunden angepasst werden können.



Über SunTrips Reisen



SunTrips Reisen wurde 1994 gegründet und hat sich im Laufe der Zeit zu einem der führenden Kombireise-Veranstalter für Asien und den Indischen Ozean entwickelt. Die Produktpalette besteht aus individuell konfigurierbaren Kombinationsreisen und Rundreise-Kombinationen nach Südostasien wie z.B. nach Thailand, Vietnam, Kambodscha, Laos oder Myanmar, den Indischen Ozean sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten (Stopover-Kombinationen). Im November 2016 hat die Leipziger LMX Touristik GmbH die Marke SunTrips, den Kundenstamm und das Team übernommen und führt SunTrips heute als eigenständige Marke am Standort in Berlin mit dem bewährten SunTrips-Team und -Produkten fort. Weitere Informationen unter www.suntrips.de



