Nach verlustreichen Jahren als Alno AG soll der Küchenbauer wieder in die Gewinnzone geführt werden. Die neuen Geschäftsführer haben das Unternehmen geschrumpft und setzen vermehrt aufs Selbermachen.

Der Küchenbauer Alno drängt nach der Übernahme durch den britischen Investor Riverrock mit neuem Elan zurück an den Markt: Die ersten 500 Küchen wurden bereits ausgeliefert. "2018 wollen wir Marktanteile zurückgewinnen", kündigte der für Finanzen zuständige Geschäftsführer Thomas Kresser am Dienstag mit. 2019 will er bereits als Ergebnis mindestens eine schwarze Null erreichen. Die Alno AG war 2017 in die Insolvenz geraten. Riverrock kaufte das Stammwerk in Pfullendorf samt Maschinen ohne Schulden für rund 20 Millionen Euro. Anfang 2018 wurde die Arbeit unter neuer Führung wieder aufgenommen.

Das Unternehmen wurde deutlich geschrumpft. Vor allem bei der Verwaltung habe man gekürzt, erklärte Geschäftsführer Andreas ...

