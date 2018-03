Liebe Leser,

Global Blockchain zeigte sich am Dienstag wieder etwas stärker. Die Aktie legte formal in Deutschland immerhin um annähernd 7 % zu. Dennoch gibt es aus Sicht von Analysten noch Bedenken. Denn: Die Aktie wird in Deutschland kaum gehandelt. Dies wiederum könnte größere Schwankungen in der Kursbildung hervorrufen. Der Wert würde dabei nach Meinung der Analysten schnell einen scheinbaren Turnaround schaffen können, ist dafür jedoch wirtschaftlich möglicherweise noch nicht tragfähig ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...