Die US-Bank JPMorgan hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach einem Treffen mit Finanzchef Frank Witter in London auf "Overweight" mit einem Kursziel von 213 Euro belassen. Witter habe stimmige Aussagen über graduelle Ergebnisverbesserungen der Marke VW gemacht und damit das sechsprozentige Margenziel bis 2025 untermauert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe aber auch auf höhere Investitionsausgaben und solche für Forschung & Entwicklung hingewiesen, die temporär das Jahr 2018 belasten dürften./ck/ag Datum der Analyse: 27.03.2018

ISIN: DE0007664039