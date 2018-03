27.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: S Immo (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Am 28. Dezember 2017 hat Familie Benko Privatstiftung (FN 209416 s) eine Beteiligungsmeldung in Bezug auf die Emittentin S Immo AG, FN 58358 x, ISIN: AT000652250, erstattet. Diese Beteiligungsmeldung hatte ua auch den Erwerb von Optionen durch SIGNA Holding GmbH (FN 191343m; SIGNA) nach § 91a Abs 1 BörseG (nunmehr § 131 Abs 1 BörseG 2018) zum Gegenstand. Gemäß der Meldung vom 28. Dezember 2018 haben die RPR Privatstiftung (FN 191884h), die Everest Investment GmbH & Co KG (FN 469572y) und die...

Den vollständigen Artikel lesen ...