L'Oréal macht immer mehr Geschäft im Massenmarkt. Jetzt will der französische Konzern vom Einstieg von Zalando ins Kosmetikgeschäft profitieren.

Der weltgrößte Kosmetikkonzern ist vor allem im Geschäft mit großen Verbrauchermarken erfolgreich. "Vor allem Marken wie L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York und die Lippenstiftmarke Essie haben unser Wachstum vorangetrieben", sagte Fabrice Megarbane, Geschäftsführer der L'Oréal-Deutschland-Gruppe, in Düsseldorf.

Mit einem Plus von 7,8 Prozent sorgten sie dafür, dass der französische Konzern seinen Umsatz in Deutschland im vergangenen Jahr um 4,6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro steigern konnte. Das war deutlich mehr als der Gesamtmarkt, der in Deutschland nur um 0,8 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro wuchs.

Bereits 2016 war die Gruppe in Deutschland um vier Prozent auf 1,25 Milliarden Euro gewachsen. Doch darin war noch der Umsatz der Kette "The Bodyshop" enthalten, die L'Oréal verkauft hat.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...