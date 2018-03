Idag, den 27 mars 2018, offentliggjorde Agromino A/S ("Bolaget") ett pressmeddelande med information om förändringar i Bolagets verkställande ledning, att Bolagets kontor i Tallinn stängs och att samtliga åtta anställda på kontoret lämnats besked om upphörande av deras anställning, samt att Bolaget startat en intern utredning avseende vissa tidigare offentliggjorda transaktioner.



Enligt gällande regelverk för Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North ska ett bolag bli observationsnoterat om det föreligger någon omständighet som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende emittenten eller priset på det noterade värdepappret.



Med anledning av det ovan anförda beslutar Nasdaq Stockholm AB att aktierna (AGRO, ISIN-kod DK0060823516, orderboks-ID 40543) och teckningsoptionerna (AGRO TO1, ISIN-kod DK0060779510, orderboks-ID 131869) i Agromino A/S ska observationsnoteras.



Today, on March 27, 2018, Agromino A/S (the "Company") issued a press release with information on changes in its executive management, that the Company's Tallinn office is closed down and that all eight employees in the office have been given notice of termination of employment, and that the Company has initiated an internal investigation regarding certain previously communicated transactions.



The rules of Nasdaq Stockholm and Nasdaq First North state that a listed company can be given observation status if any circumstance exists that result in substantial uncertainty regarding the company or the pricing of its listed financial instruments.



With reference to what is set out above, Nasdaq Stockholm AB has decided that the shares (AGRO, ISIN code DK0060823516, order book ID 40543) and equity warrants (AGRO TO1, ISIN code DK0060779510, orderbook ID 131869) in Agromino A/S shall be given observation status.



För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Elias Skog eller Karin Ydén, 08-405 60 00.



For further information about this exchange notice please contact Elias Skog or Karin Ydén, telephone + 46 8 405 60 00.