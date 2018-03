Frankfurt - Rege Aktivitäten mit deutlicher Abkehr von Aktien der Industrienationen: so beschreiben Händler das Geschäft mit Exchange Traded Funds in den vergangenen Tagen, so die Deutsche Börse AG."Donnerstag und Freitag hatten wir ausgesprochen gut zu tun. Im Mittelpunkt standen Abgaben breit aufgestellter Indexfonds mit europäischen Werten", berichte Tobias Runkehl von IMC Markets. Unter anderem seien EURO STOXX 50- (ISIN DE0005933956/ WKN 593395) und STOXX Europe 600-Tracker (ISIN DE0002635307/ WKN 263530, ISIN LU0328475792/ WKN DBX1A7) in der Abwärtsbewegung an den Börsen fast ausschließlich aus den Depots herausgegangen. "Recht viel Nachfrage gibt es für Smart Beta-Produkte wie den Amundi ETF Europe Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta (ISIN LU1681039563/ WKN A2H59F)", informiere der Händler. "Auf die aktuelle Erholung reagieren ETF-Investoren eher verhalten."

Den vollständigen Artikel lesen ...