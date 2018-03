Südzucker-Aktionäre brauchen aktuell gute Nerven! Vom MDAX in den SDAX abgestiegen, seit Jahresanfang über 25 Prozent an Wert verloren und auch am Dienstag führt die Aktie die Verliererliste in der dritten Liga an. Über die Gründe spricht Jürgen Dietrich, Aktienhändler an der Stuttgarter Börse im Interview. Zudem erläutert er das aktuell Chaos bei der Deutschen Bank und verrät wie erfolgreich die Short-Strategie des Hedgefonds Bridgewater beim DAX-Konzern Siemens verläuft.