Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Dienstag nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus der Eurozone unter Druck geraten. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,24 US-Dollar gehandelt und damit einen halben Cent tiefer als am Morgen.

Zum Franken geht der Euro wenig verändert mit 1,1765 CHF um. Der US-Dollar kostet derweil 0,9487 CHF nach 0,9439 am Morgen.

Jüngste Konjunkturdaten haben der Euphorie über den robusten Aufschwung in der Eurozone einen Dämpfer versetzt. Im März hatte sich ein wichtiger Indikator ...

