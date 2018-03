Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2017. Datum: Onsdagen den 25 april 2018 kl. 14:00 Place: Hemvärnsgatan 9, Solna (Sverige) 1. Dagordning och styrelsens förslag till beslut 2. Godkännande av årsredovisningen för 2017 och framläggande av revisionsberättelser Styrelsen föreslår att stämman godkänner årsredovisningen för år 2017 bestående av koncernredovisning, moderbolagsredovisning samt kompensationsrapport och att revisionsberättelser framläggs. 1. Disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2017 Styrelsen föreslår att godkänna följande disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2017: Balanserade vinstmedel Balanserade vinstmedel vid början av perioden TEUR 48 194 Nettovinst för året TEUR 42 768 Balanserade vinstmedel vid slutet av året TEUR 90 962 Avsättning till lagstadgade reserver TEUR - Vinst som ska balanseras TEUR 90 962 Förslag till fördelning Reserv från kapitaltillskott TEUR 423 946 Kapitaltillskott TEUR - Utdelning TEUR 13 674 Reserv från kapitaltillskott TEUR 410 272 Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om EUR 1,016/SEK 10,00 (föregående år 0,837/8,00) per aktie för serie B och EUR 0,1016/SEK 1,0 (föregående år 0,0837/0,8) per aktie för serie A, totalt EUR 13 673 581. 1. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att styrelseledamöter och ledande befattningshavare beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 4. Val 4.1. Styrelseledamöter Styrelsen föreslår nyval av: Rolf Schmid som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår omval av 1. Ulf Gustafsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma, 2. Mats Olsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma, 3. Gitte Susanne Dalsgaard Nordin som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma, 4. Hans Sebastian von Wallwitz som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår också att Sven Stork väljs till ständig hedersledamot i styrelsen. 4.2. Styrelsens ordförande Styrelsen föreslår val av Martin Nordin som styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma. 4.3. Ersättningskommitté Styrelsen föreslår val av: Ulf Gustafsson som ledamot i ersättningskommittén fram till slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår omval av: Gitte Susanne Dalsgaard Nordin som ledamot i ersättningskommittén fram till slutet av nästa årsstämma. 4.4. Oberoende ombud Styrelsen föreslår val av Dr. Philippe Meyer, jurist, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Schweiz) och Lars Sandberg, advokat, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Sverige), fram till slutet av nästa årsstämma. 4.5. Revisor Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young Ltd (CHE-491.907.686), i Zürich, fram till slutet av nästa årsstämma. 1. Ersättning 5.1. Godkännande av den totala fasta ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2019 Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala fasta ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2019 uppgående till maximalt EUR 900 000. 5.2. Godkännande av den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2019 Styrelsen föreslår att stämmen godkänner den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2019, uppgående till maximalt EUR 3 200 000. 5.3. Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2017 Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala rörliga ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2017, uppgående till maximalt EUR 600 000. 1. Dokument Årsredovisningen, de finansiella rapporterna, koncernredovisningen och revisionsberättelserna för räkenskapsåret 2017 är tillgängliga för granskning vid bolagets kontor i Zug, kopior på dokumenten är också tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se. 1. Anmälan Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast torsdagen 19 april 2018 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 23 april 2018 kl 13 00 på telefon +46 660 26 62 00, per post till Fenix Outdoor International AG, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Sverige eller genom e-mail till info@fenixoutdoor.se. Ett e-mail från bolaget som bekräftar mottagande av anmälan, måste uppvisas vid entrén för tillträde till årsstämman. Aktieägarens anmälan måste innehålla namn, personnummer (organisationsnummer), adress, e-postadress (om tillämpligt), telefonnummer och namnet på eventuella medföljande biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få rätt att delta och rösta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. För att aktierna ska omregistreras i tid bör aktieägare underrätta sin förvaltare (bank eller mäklare som förvaltar aktierna) om tillfällig omregistrering, så kallad röstregistrering, i god tid före torsdagen 19 april 2018. Efter att aktierna har registrerats i aktieägarens namn, ska aktieägaren följa anvisningarna ovan i detta avsnitt III. 1. Företrädare och ombud Aktieägare som inte personligen deltar på årsstämman kan företrädas enligt följande: - genom ombud, som inte behöver vara aktieägare; - genom det utsedda oberoende ombudet Lars Sandberg (Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, att. Lars Sandberg, P.O. Box 7467, 103 92 Stockholm). Vid företräde genom ombud, ska fullmakt i original tillsammans med anmälan skickas med ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se. Vid företräde genom det oberoende ombudet ska anvisningsformuläret skickas i original tillsammans med anmälan till det oberoende ombudet i förväg via e-mail (som anges på anvisningsformuläret). Anvisningsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se. Anvisningsformuläret måste vara det oberoende ombudet tillhanda senast fredagen den 20 april 2018. 1. 