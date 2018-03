Kampagne präsentiert ZeTime, die Hybrid-Smartwatch eines Schweizer Herausforderers mit weltweit umfangreichster Vorfinanzierung

MyKronoz, der führende Uhrenhersteller für die Smart Generation, hat als Zeitpunkt für den Start einer digitalen Kampagne, die alle Klischees hinter sich lässt, bewusst die weltgrößte Messe für Uhren und Schmuck, die Baselworld 2018, gewählt. Die Kampagne macht sich auf amüsante Art über klassische Uhren und ihre Träger lustig.

MyKronoz stellt spielerisch die traditionsbewusste Welt, in der die Besitzer klassischer Zeitmesser leben, und die Welt der heutigen vernetzten Generation einander gegenüber. Dabei wird dem Zuschauer auf subtile Weise die innovative Hybrid-Smartwatch ZeTime vorgestellt eine erschwingliche Uhr für Menschen, die ein Faible für traditionelle Zeitmesser haben, sich aber dennoch eine intelligente Uhr wünschen.

Die sechs Spots der Kampagne "I'm a watch, I'm a smartwatch" feiern ihr Debut in den sozialen Medien. Sie zeigen zwei skurrile, rivalisierende Charaktere, die jeweils eine klassische Uhr und eine Smartwatch verkörpern, und verdeutlichen die Überlegenheit einer Hybriduhr wie ZeTime, die das Beste aus beiden Welten vereint.

In einem Spot sieht man den Mann, der die klassische Uhr verkörpert, an einem Tisch sitzen, auf dem nur eine Sanduhr zu sehen ist. Der Mann daneben, der die Smartwatch darstellt, ist damit beschäftigt, Musik abzumischen, Anrufe entgegenzunehmen, die Wettervorhersage anzufordern und eine Landkarte anzuschauen. "Und was arbeiten Sie?", fragt er, auf seinen unscheinbaren Nachbarn blickend.

"Nun, ich zeige die Uhrzeit an…"

"Oh, nett!", antwortet der Smartwatch-Mann freundlich.

Sarah Brault, CMO von MyKronoz, merkt dazu Folgendes an: "In einer Zeit, in der die Uhrenbranche vor großen Herausforderungen steht und die meisten Hersteller von Wearables nicht an der Baselworld 2018 teilnehmen, wenden wir von MyKronoz uns bewusst gegen den Trend und investieren in die Zukunft. Diese Kampagne zeugt von unserer Überzeugung, dass gutes Design, wichtige Funktionen, erschwingliche Preise und ein kreatives Marketingkonzept uns von der Konkurrenz unterscheiden werden."

An den ersten fünf Tagen wurden die Spots auf Facebook und Instagram über 2 Millionen Mal angeschaut.

MyKronoz brach vor Kurzem Crowdfunding-Rekorde. Für ZeTime beschaffte das Unternehmen innerhalb eines Jahres Kapital von mehr als 8 Millionen US-Dollar. Dies macht ZeTime zum Hardware-Produkt des Jahres 2017, das bei seiner Crowdfunding-Kampagne ein Rekordergebnis erzielte, und zur am meisten geförderten Hybrid-Smartwatch aller Zeiten. MyKronoz ist das am meisten geförderte europäische Unternehmen in der Geschichte der Crowdfunding-Plattform Kickstarter.

ZeTime zählt zu dem rasch wachsenden Segment hybrider Smartwatches einer Unterkategorie, die bis 2022 mehr als 50 Marktanteil bei den Smartwatches haben wird. Fast 80 Millionen Hybrid-Smartwatches werden bis 2022 ausgeliefert werden. Dies entspricht laut IDC einer Steigerung um 460 gegenüber dem geschätzten Volumen von 14 Millionen Stück im Jahr 2017. (Diese Zahlen stehen im Gegensatz zu den Verkaufszahlen herkömmlicher Schweizer Uhren, die 2017 um 4,3 zurückgingen.)

Über ZeTime: Als weltweit erste Hybrid-Smartwatch mit mechanischen Zeigern über einem Farb-Touchscreen bietet ZeTime das klassische Design einer Schweizer Uhr in Kombination mit den hochmodernen Funktionen einer Smartwatch. Die firmeneigene "Smart Movement"-Technologie von MyKronoz macht es möglich, dass die sich immer bewegenden Zeiger von ZeTime mit einer Akkuladung bis zu 30 Tage laufen, so dass die Grundfunktion der Uhr die Zeit anzuzeigen immer aktiv ist. Mit einem Verkaufspreis ab 199 US-Dollar ist das Hybrid-Gerät in zwei verschiedenen Gehäusegrößen (39 mm und 44 mm) und Anzeigeformaten (1,05 Zoll und 1,22 Zoll) erhältlich. ZeTime wird in drei Kollektionen angeboten, die mit unterschiedlichen Ausführungen der Uhrengehäuse und Armbänder eine breite Zielgruppe ansprechen.

Über MyKronoz: Das im Januar 2013 gegründete Schweizer Unternehmen MyKronoz mit Sitz in Genf entwirft und entwickelt Wearable-Geräte, um das vernetzte Erlebnis der Smart Generation zu erweitern und zu fördern. MyKronoz vereint die Essenz der Uhrmachertradition mit innovativer Technologie und bietet ein umfassendes Sortiment an erschwinglichen und stilvollen Wearables, die schon ab 39 US-Dollar angeboten werden, mit iOS und Android kompatibel sind und in vier Produktkategorien angeboten werden: Aktivitätstracker, Smartwatches, Hybrid-Smartwatches und Watch Phones.

Mit seiner Präsenz in mehr als 40 Ländern und mit weltweitem Vertrieb über große Einzelhändler und Partner (Orange, Auchan, Carrefour, Amazon, Best Buy usw.) hat MyKronoz bisher über 3 Millionen Produkte verkauft und sich als scharfer Herausforderer technologischer und traditioneller Uhrenhersteller etabliert.

MyKronoz ist ein Teil der BOW Group, ein globaler Akteur im Internet-der-Dinge (IoT), der weltweit in den Bereichen Wearables, vernetzte Fahrzeuge und Smart Home aktiv ist. Im Juli 2015 warb BOW im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde 10 Mio. Euro von NextStage AM ein und im November 2017 schloss es seine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 23,5 Mio. Euro ab, die von PM Equity Partner, dem Corporate Venture Fund von Philip Morris International geführt wurde.

Creative Credits: Die Kampagne "I'm a watch; I'm a smartwatch" wurde gemeinsam mit YZ entwickelt, einer kreativen Agentur für digitales Marketing mit Sitz in Paris, Berlin und bald auch in London. YZ ist ein vielseitiges, international ausgerichtetes Team, das Kreativität, einen designorientierten Ansatz zur Ideengenerierung und Know-how im Markenreputationsmanagement miteinander vereint.

