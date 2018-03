Voller Emissionserfolg für Anleihen-Debütant! Die R-LOGITECH S.A.R.L hat ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19WVN8) erfolgreich mit dem maximalen Emissionsvolumen von 25 Millionen Euro bei institutionellen Investoren und Privatanlegern platzieren können.

Die Einbeziehung der Anleihe 2018/23 in den Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt erfolgt voraussichtlich am 29. März 2018. Die Emissionsmittel dienen Investitionen in die Expansion der Geschäftsaktivitäten sowie der Finanzierung des Working-Capital.

Hinweis: Die 1972 gegründete R-LOGITECH ist ein Schwesterunternehmen der Metalcorp Group B.V. und führender Player in der afrikanischen Logistik.

Eckdaten der Unternehmensanleihe

ANLEIHEN ...

Den vollständigen Artikel lesen ...