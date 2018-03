M E D I E N M I T T E I L U N G

Generalversammlung 2018: Sämtliche Anträge genehmigt - Dividende von 2.00 Franken pro Aktie | Martin A. Fischer neu im Verwaltungsrat | Auftragsbestand im ersten Quartal gesteigert

Dietlikon, 27. März 2018 - Die ordentliche Generalversammlung der Implenia AG hat alle Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. Die Aktionäre genehmigten unter anderem die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 2.00 Franken je Aktie (Vorjahr: 2.00 Franken). Zudem entlasteten sie die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 und genehmigten in einer Konsultativabstimmung den aktuellsten Vergütungsbericht.

Chantal Balet Emery war bei der diesjährigen Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl angetreten. Sie war seit März 2013 Mitglied des Gremiums. Der Verwaltungsrat und das Group Executive Board danken Frau Balet Emery für ihre wertvollen Dienste und ihr langjähriges Engagement für die Gruppe. Neu wählten die Aktionärinnen und Aktionäre Martin A. Fischer in den Verwaltungsrat. Die bisherigen Verwaltungsräte Hans Ulrich Meister (Präsident), Kyrre Olaf Johansen, Henner Mahlstedt, Ines Pöschel und Laurent Vulliet wurden für eine weitere Amtszeit bestätigt.

Im ersten Quartal hat Implenia den Auftragsbestand erneut gesteigert. Gegen Ende der Periode liegt dieser bei rund CHF 6,4 Mrd. nach CHF 6,0 Mrd. per Ende Jahr 2017.

Medienkontakt Implenia:

Reto Aregger

Head of Communications Group

Telefon: +41 58 474 74 77

(communication@implenia.com: mailto:communication@implenia.com)

