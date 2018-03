Die Chill VoD App versetzt die Nutzer in die Lage, Filme und TV-Shows auf allen von ihnen favorisierten Video-on-Demand-Online-Diensten gleichzeitig zu suchen und zu entdecken

Vennetics, ein Innovator im Bereich der Telekommunikations-, Medien- und IT-Anwendungen, gab heute die Entwicklung seiner Mobile Video Platform (MVP) in Kooperation mit dem US-amerikanischen Mobilfunkbetreiber Cellular One bekannt.

Cellular One Launches New TV VoD Search and Discovery App, Called "Chill VoD" Powered By Vennetics (Photo: Business Wire)

Vennetics MVP bietet eine umfassende Suchmöglichkeit, die alle führenden Video on Demand (VoD) Dienste einschließt. Die Plattform erstellt auf einzigartige Weise Content für eine einfach zu bedienenden App, die es den Nutzern ermöglicht, Filme und TV-Shows gleichzeitig in unterschiedlichen VoD-Diensten zu suchen und zu entdecken. Dieses innovative Konzept der Nutzung des bestehenden OTT-Contents beseitigt die enormen Kosten, die mit der Einführung eines VoD-Dienstes zusammenhängen. Darüber hinaus bietet diese Plattform den Mobilfunkbetreibern eine neue, lukrative Einnahmequelle, die im Rahmen äußerst einträglicher Provisionen aufgrund der Vereinbarungen von Vennetic mit den Content Providern ermöglicht wurde. Diese Provisionen unterstützen die Mobilfunkbetreiber bei der Monetarisierung des signifikanten und zunehmenden OTT-Verkehrs in ihren Netzwerken.

"Die Verbraucher suchen fieberhaft nach einem umfassenden Service, der ihren gesamten VoD-Content umfasst. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit dem Team von Venetics konnten wir diesen Verbraucherbedürfnissen gerecht werden, indem wir die bahnbrechende Chill VoD App einführten", so Drew Logsdon, Marketing Manager bei Cellular One. "Die Chill VoD App versetzt die Nutzer in die Lage, alle bedeutenden VoD-Dienste gleichzeitig zu durchsuchen und dabei einen sofortigen Preisvergleich einsehen zu können, um zu gewährleisten, dass keiner unserer Nutzer jemals erneut zu viel für einen Film bezahlen muss. Wir leiten Sie sogar direkt zu dem Film oder der TV-Show auf der App des Content Providers." Drew Logsdon fuhr fort: "Das ist das Geniale an Chill VoD auf diese Weise können Sie mehr Zeit mit Ihren Lieblingsfilmen und weniger Zeit mit lästigen Suchfunktionen verbringen."

Kieran Dalton, Chairman von Vennetics, erklärte: "Wir sind äußerst erfreut über die Zusammenarbeit mit dem Team von Cellular One. Die Chill VoD App wurde entwickelt, um dem zunehmenden Entertainment-Bedarf der US-amerikanischen Zuschauer gerecht zu werden. Wir kooperieren sehr eng mit den Service-Providern, um zu gewährleisten, dass ihr Content dem Endverbraucher exakt wie von ihnen gewünscht zur Verfügung gestellt werden kann. Wir freuen uns über die Benutzererfahrung, die das Team von Cellular One ermöglichen konnte, und sind überzeugt, dass die Nutzer dies besonders lieben werden!", so Kieran Dalton abschließend.

Die Chill VoD App steht nun sowohl im AppStore als auch bei Google Play zum Download bereit.

Über Cellular One

CellularOne ist viel mehr als eine Mobilfunkgesellschaft und ein Ort, um die angesagtesten Telefone und Accessoires zu erhalten. Wir sind ein globales Kommunikationszentrum, das tagtäglich alle Aspekte Ihres Lebens miteinander verknüpft.

Über Vennetics

Bei Vennetics sind wir bestrebt, Serviceleistungen bereitzustellen, von denen alle Verbraucher begeistert sind und die ihren zunehmenden Erwartungen an die Unterhaltungsbranche und die Medien gerecht werden.

