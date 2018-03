Facebook-Nutzer weltweit erhalten künftig mehr Nachrichten aus lokalen Quellen. In den USA zieht das Unternehmen eine erste positive Bilanz.

Facebook will in seinem Newsfeed künftig lokalen Nachrichten einen höheren Stellenwert einräumen. Wie das Netzwerk am Dienstag mitteilte, erhalten Nutzer weltweit mehr Nachrichten von lokalen Quellen, um sich gezielt über die Ereignisse in ihrem Umfeld informieren zu können. "Lokale Nachrichten erlauben es Menschen, sich in ihren Communities über ortsnahe und somit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...