Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag eine deutliche Erholung nach den starken Rückgängen der vier vergangenen Handelstage gezeigt. Die Wahrscheinlichkeit eines Handelskonflikts zwischen den USA und China sei gesunken, entsprechend hätten die Anleger aufgeatmet, hiess es. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte sich am Vorabend hoffnungsvoll gezeigt, dass sich die beiden Seiten im Streit um Strafzölle einigen können.

Die Märkte setzten darauf, dass die jüngste Strafzoll-Drohung des US-Präsidenten nur ein Versuch gewesen sei, Stärke zu demonstrieren, kommentierte ein Marktanalyst. Allerdings bleibe Trump weiterhin "unberechenbar". Von Konjunkturseite kamen am Dienstag eher schwache Daten. So gab die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone stärker nach als erwartet und in den USA trübte sich die Konsumentenstimmung überraschend ein.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Dienstag um 1,52% im Plus auf 8'638,42 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte um 1,41% auf 1'419,93 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewann 1,46% auf 10'088,78 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen alle im Plus.

Die kräftigsten Kursavancen verzeichneten Zykliker wie ABB (+2,5%), die im laufenden Jahr zu den schwächsten SMI-Werten gehören, aber ...

