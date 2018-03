Tagesausblick für 28.3.: DAX erholt sich leicht. Daimler und GE im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Nach dem Säbelrasseln der vergangenen Tage kehrte heute wieder etwas Ruhe ein. Vor allem Kommentare von US-Finanzminister Steven Mnuchin, der sich im Handelsstreit mit China "vorsichtig optimistisch" äußerte, läutete eine Erholung an Börsen ein. Rückenwind gab es zudem von positiven Meldungen von Chinas Ministerpräsident Li. Die US-Börsen konnten sich bereits gestern von den jüngsten Tiefs distanzieren. Die europäischen Aktienbarometer zogen heute nach. Von gänzlicher Erleichterung kann derweil keine Rede sein. Beim DAX war im Bereich von 12.000 Punkten Schluss mit der Erholung.

Die Anleiherenditen gaben derweil mehrheitlich weiter nach. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen sinkt gar wieder auf auf 0,5 Prozent. Anfang Februar lag sie zeitweise bei 0,8 Prozent.

Morgen wird der GfK-Konsumklimaindex veröffentlicht. Dies könnte unter anderem die Konsumwerte bewegen. Der Fokus dürfte jedoch vor allem auf die US-Tech-Werte gerichtet bleiben.

Unternehmen im Fokus

Daimler ändert die Rechnungslegung und rechnet nun für 2018 mit einem EBIT leicht über dem Vorjahresniveau. Drägerwerk und Medigene zeigten heute nach dem gestrigen Kurssturz einen starken Rebound. General Electric deutet einen Rebound an. Mit rund vier Prozent zählt der Mischkonzern aktuell zu den größten Gewinnern im S&P 500 Index. Südzucker verliert den zweiten Tag in Folge überdurchschnittlich und sinkt auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016. Twitter gibt in den ersten Handelsstunden nach einem negativen Analystenkommentar nach.

Morgen werden unter anderem Cancom Evotec, Hamburger Hafen, Hapag Lloyd, Scout24 und SMA Solar Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr werfen.

Wichtige Termine

Deutschland - GfK-Konsumklimaindex für April

USA - BIP Q4, endgültig

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.040/12.350/12.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.500/11.810/12.000 Punkte

Der DAX machte dank der gestrigen Erholung an der Wall Street bereits zu Handelsbeginn einen Sprung auf rund 12.000 Punkte. Im weiteren Verlauf pendelte der Index in diesem Bereich. Gelingt der Ausbruch über 12.040 Punkte besteht die Chance auf eine weitere Erholung bis 12.350 Punkte. Nach unten findet der Index im Bereich von 11.730 und 12.810 Punkten eine breite Unterstützung.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2018 - 27.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.03.2012 - 26.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

