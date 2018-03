Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem brutalen Abverkauf der vergangenen Tage hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag erholt. Der DAX gewann 1,6 Prozent auf 11.971 Punkte. Treibend wirkte die Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA. Premierminister Li Keqiang unterstrich erneut Chinas Bereitschaft, die Verhandlungen mit den USA zum Abbau der Spannungen fortzusetzen und eine Win-Win-Situation zu erzielen. "Ich glaube, China und die USA sind beide vernünftig genug, das Problem zu lösen", sagte Li. Auch aus dem Weißen Haus waren zuletzt versöhnliche Worte zu hören.

Bei den Einzelwerten standen Deutsche Bank im Blick. Hier spekulierte die Financial Times über einen neuen Vorstandsvorsitzenden. CEO John Cryan steht seit geraumer Zeit in der Kritik. Die Deutsche Bank wollte sich auf Anfrage dazu nicht äußern. Deutsche-Bank-Aktien gewannen 1,1 Prozent. Für die Aktie der Commerzbank ging es dagegen um 0,4 Prozent nach unten. Gefragt waren Zykliker: BASF oder etwa Thyssenkrupp gewannen jeweils 2,1 Prozent. Tagesgewinner im DAX waren Deutsche Börse mit einem Plus von 3,5 Prozent - die Unsicherheiten an den Finanzmärkten spielten dem Börsenbetreiber weiter in die Hände.

Süss nach Zahlenausweis unter Druck

Weiter auf Verkauf waren Anleger bei Süss Microtec eingestellt. Die Aktien verloren 8,8 Prozent nach den endgültigen Geschäftszahlen. Grund seien aber nicht die Zahlen - diese seien stark ausgefallen -, sondern der Ausblick, denn Süss rechne nicht damit, dass im ersten Halbjahr 2018 die Rekordaufträge des Vorjahres wiederholt werden können, hieß es. Bei Südzucker kam es zu Anschlussverkäufen, die Aktie gab 7,1 Prozent nach. Das Unternehmen hatte am Vortag einen schwachen Ausblick geliefert. Das fundamentale Umfeld bleibt schwierig: Aktuell will Coca-Cola in Großbritannien den Zuckeranteil in der Marke Sprite halbieren.

Für das Medigene-Papier ging es in einer kräftigen Aufwärtsbewegung um 13,1 Prozent nach oben. Fundamentale Nachrichten zu dem Titel gab es nach Angaben eines Händlers nicht. Die Aktie werde stark von spekulativen Interessen in die eine oder andere Richtung getrieben. Indus rückten nach endgültigen Geschäftszahlen um 1,8 Prozent vor. Das Unternehmen hat für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie vorgeschlagen, was über der Warburg-Schätzung von 1,40 Euro lag.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 101,5 (Vortag: 102,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,95 (Vortag: 3,88) Milliarden Euro. Es gab 29 Kursgewinner und einen -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.970,83 +1,56% -7,33% DAX-Future 12.012,50 +2,13% -7,11% XDAX 12.009,59 +0,79% -6,62% MDAX 25.489,57 +1,41% -2,71% TecDAX 2.555,32 +1,71% +1,04% SDAX 11.920,55 +0,78% +0,28% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,20% +43 ===

