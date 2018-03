Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta035/27.03.2018/17:55) - Die BLAPP COMMUNICATION SE lädt ihre Aktionäre am Freitag, den 27.04.2018, 10:00 Uhr MESZ in die Landshuter Allee 8, 80637 München zur ordentlichen Hauptversammlung ein.



Tagesordnung



1. Vorlage und Genehmigung des Geschäftsberichts sowie der Bilanz nebst Anlagen für das am 31.12.2015 geendete Geschäftsjahr.



2. Verwendung des Bilanzgewinns 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, mangels Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2015 der BLAPP COMMUNICATION SE keine Dividende auszuschütten.



3. Vorlage und Genehmigung des Geschäftsberichts sowie der Bilanz nebst Anlagen für das am 31.12.2016 geendete Geschäftsjahr.



4. Verwendung des Bilanzgewinns 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, mangels Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 der BLAPP COMMUNICATION SE keine Dividende auszuschütten.



5. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.



6. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2015 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.



7. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.



8. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2016 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.



9. Kapitalerhöhung Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von Eur 1.000.000,00 (Eine Million Euro) auf bis zu Eur 1.500.000,00 (Eine Million fünfhunderttausend Euro). Die Ausgabe von bis zu 500.000 (Fünfhunderttausend) neuen Stammaktien mit einem Nominalwert von jeweils Eur 1,00 (jeweils Ein Euro) zu einem Preis von jeweils Eur 1,00 (jeweils Ein Euro); Innerhalb von zwei Jahren ab Beschlussfassung.



10. Bestellung/Neuwahl Verwaltungsrat und Vorstand Aktionäre können einen Vertreter bevollmächtigen und werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereithält und beigefügt ist. Dieses Formular ist der Gesellschaft an die E-Mail-Adresse info@blapp.com zu übermitteln.



München, den 22.03.2018



Markus Mannsbart Verwaltungsrat



An Blapp Communication SE Landshuter Allee 8-10 80637 München



Sehr geehrte Damen und Herren,



Der Unterzeichnende ................................................................ ...................................................... (Name, Vorname und ggf. Titel)



hält ..................... (Anzahl Aktien) Aktien der Blapp Communication SE und bevollmächtigt hiermit (zutreffendes bitte ankreuzen):



O Herrn Markus Mannsbart, Verwaltungsrat;



O Herrn Gonçalo Carvalho, Vorstandvorsitzer;



O Frau/Herrn ..................................................................... .............................................................. (Namen, eines an der Jahreshauptversammlung teilnehmenden Blapp Communication SE Aktionärs, eintragen)



seine Stimmen als Aktionär in der Jahreshauptversammlung, am Freitag den 27. April 2018, in der Landshuter Allee 8, München zu den Punkten der in der Einladung enthaltenen Tagesordnung abzugeben.



O Weisungen an meinen Bevollmächtigten füge ich ggf. auf gesondertem Blatt bei.



Der Bevollmächtigte kann im Falle seiner Verhinderung Untervollmacht erteilen.



________________________________ (Ort, Datum)



________________________________ (Unterschrift)



