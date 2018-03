Die Arbeit der Zukunft wird in den rosigsten Farben ausgemalt - oder in den düstersten. Ein Agenturchef und eine Arbeitspsychologin haben sich auf die Reise begeben, um herauszufinden, was New Work wirklich ist.

in junger Mensch sitzt an einem Sandstrand unter Palmen, auf den Knien ein stylisches Notebook. Der moderne Arbeiter braucht nichts als schnelles Internet, ein paar schlaue Software-Lösungen und viel Raum für seine überbordende Kreativität - so der Traum und gleichzeitig das Klischee von der New Work, der hyperagilen Arbeit des 21. Jahrhunderts, die alles bisher Gewesene alt aussehen lässt.

New Work ist ein großes Versprechen: Keine fesselartigen Strukturen mehr, keine Anwesenheitspflicht im Büro, keine Zeitverschwendung mit ineffizienten Unternehmensabläufen, keine kontrollversessenen Chefs, kein Leben mehr wie im Hamsterrad. Stattdessen: Freiheit, Kreativität und Flexibilität satt. Doch was verbirgt sich dahinter und kann die Vision vom neuen Arbeiten halten, was sie verspricht? Wie kann der traumhafte Zustand erreicht werden, ohne ins Nichtstun abzugleiten und ohne vor lauter Freiheit den Halt zu verlieren?

Stepfanie Bathen und Ingo Rütten wollten genau das wissen und begaben sich auf die Suche nach Menschen, die neue Arbeits-Lifestyles (oder: Workstyles) ausprobieren oder entwickelt haben. Ein Jahr, acht Städte und sechs europäische Länder später steht die Erkenntnis (übrigens auch auf dem Blog Workstyles nachzulesen): Mit dem überzogenen Beispiel vom Strand hat New Work wenig zu tun. Und sie hat eigentlich viel mit dem zu tun, wofür sich auch Gewerkschaften seit jeher einsetzen: ein Arbeiten, das sich an den Bedürfnissen des Menschen orientiert, auskömmlich ist und die Gesundheit nicht gefährdet, ein Privat- und Familienleben ermöglicht. Es geht um klassische Mitspracherechte, verbunden mit den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung.

"Hyperagilität, also extreme Anpassung der Arbeit an die Menschen, die sie verrichten, ist etwas, das überall passiert, egal in welchem wirtschaftlichen Umfeld", fasst Ingo Rütten die erste Lehre zusammen. Das bedeutet auch: Es gibt nicht die eine bestimmte Form. "Je nach Unternehmen - Mittelstand, Konzern, Familienbetrieb - werden die Lösungen unterschiedlich ausfallen, und auch die Zielgruppen", erklärt Stefanie Bathen. Die Lösungen können räumlich sein, die Arbeitszeit betreffen oder die Organisationsstruktur und das Arbeitsverhältnis. Rütten ist Eigentümer und Geschäftsführer einer Agentur in Frankfurt und stellt Teams aus Freelancern für Strategieberatung zusammen. Bathen ist freischaffende Beraterin für Gesundheitsmanagement und Organisationsberatung.

Das Projekt führte die beiden Frankfurter auch selbst aus der gewohnten Arbeitsumgebung hinaus ins Selbstexperiment. Und siehe da: Die Menschen, die sie in Lissabon, Barcelona, Kopenhagen, Amsterdam, Edinburgh, Berlin, München und der eigenen Heimatstadt ...

