Liebe Leser,

nach der im Juni bekannt gewordenen Übernahme der US-Biosupermarktkette Whole Foods durch Amazon richtet der US-Riese nun offenbar seinen Blick auch auf das Lebensmittelgeschäft in Europa.

So habe Amazon - nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters - eine Kooperation mit der französischen Supermarktkette Monoprix geschlossen. Im Mittelpunkt stehe der Amazon-Dienst "Prime Now", der fortan für Monoprix-Kunden in Paris angeboten werde.

Kooperation könnte ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...