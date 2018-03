Zürich (ots) -



Der führende Anbieter von Social E-Commerce Balluun freut sich

sehr, drei Nominierungen der digitalen B2B-Plattform für die

Spielwarenindustrie, www.ShopToys365.com, bekannt geben zu dürfen.



2015 wurde der digitale B2B-Marktplatz Shoptoys365

(www.shoptoys365.com) im Rahmen einer Partnerschaft zwischen dem

SaaS-Anbieter Balluun und der Toy Association erfolgreich lanciert.

Shoptoys365 ist heute mit über 30.000 Benutzern die weltweit grösste

B2B-Online-Plattform speziell für die Spielwarenindustrie. Über 50

verschiedene Einzelhandelskanäle aus über 100 Ländern, darunter die

Kategorien Fachhandel, Massenmarkt, Geschenkhandel und Unabhängige,

machen 90% des US-Spielwarenumsatzes von jährlich 22 Milliarden

Dollar aus.



Aufbauend auf dem Kernstück der Social-Commerce-Plattform, die

Käufer und Verkäufer des Grosshandels miteinander vernetzt,

entwickelte Balluun letztes Jahr zwei technisch ausgereifte

Funktionen: SalesMatch (Generierung hochwertiger Leads zur

Kontaktvermittlung) und LeadInsights (CRM für die Benutzer). Für das

Re-Targeting der End-to-end-Kommunikation innerhalb der Plattform

entwickelte Balluun, gestützt auf die Datenerfassung aus CRM,

Intercom, Mailchimp und Balluun Analytics, eine neue

Segmentierungsstruktur der Benutzerprofile. Im letzten Jahr wurden

von Balluun verschiedene gezielte Kommunikationskampagnen angeboten

und implementiert, um das Engagement zu steigern, neue Nutzer zu

gewinnen und die Auftragszahlen zu erhöhen.



Folgende Resultate wurden damit erzielt:



- Langfristige Steigerung des Bekanntheitsgrades für ShopToys

- Optimierung von Kundenbindung und Engagement innerhalb einer

spezialisierten, vernetzten Gemeinschaft von Händlern, die den

digitalen Wandel nutzen

- Gewinnung neuer Käufer und Verkäufer für eine stärkere Beteiligung

- Bekanntheit als Innovator in der Spielwarenbranche, starker

Wertschöpfer und Begründer des größten digitalen Marktplatzes

speziell für die Spielwarenbranche

- Schaffung neuer Wachstumschancen und neuer Wettbewerbsvorteile auf

der Basis von Daten und Technologie

- Umsatzsteigerung der Verkäufer für bessere Resultate im Handel



Die Loyalty Magazine Awards in London finden jedes Jahr zur

Auszeichnung besonders innovativer und herausstechender Leistungen im

Loyalty Marketing aus aller Welt statt. Weitere Informationen:

https://www.theloyaltymagazineawards.com/shortlist/



Balluun - Powering the Future of Business Networks



Balluun ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für

Social E-Commerce im B2B-Markt. Mit ihren flexiblen

Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) unterstützt Balluun den

weltweiten B2B-Handel rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr mit

branchenspezifischen digitalen Marktplätzen. Balluun ermöglicht es

Grosshändlern, Einzelhändlern, Lieferanten, internationalen Brands

und Einkäufern jederzeit miteinander zu kommunizieren und effizient

Geschäfte zu tätigen.



Mit Hauptsitz in Zürich und eigenen Niederlassungen in den USA im

Silicon Valley und in New York, in Hong-kong, in Lausanne und in

London arbeitet Balluun eng mit der internationalen B2B-Community

zusammen. Balluun verfügt über eine leistungsfähige Technologie, eine

offene und skalierbare Cloud-Lösung sowie eine weltweite Marketing-

und Supportorganisation. Ihre Social-E-Commerce-Plattform

"Balluun365" ermöglicht es, einfach und kostengünstig digitale

Marktplätze mit einer vollständig integrierten sozialen Architektur

aufzubauen und beliebig zu skalieren. Mit ihrem dreistufigen System,

einer lebendigen Social Community, einem dedizierten digitalen

Showroom und einer state of the art Transaktionsebene unterscheidet

sich "Balluun365" deutlich von linearen E-Commerce-Lösungen. Mehr

unter: www.balluun.com



