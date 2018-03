Gold wird im aktuellen, von Unsicherheit geprägten Umfeld seiner Rolle als sicherer Hafen gerecht. Binnen einer Woche hat das Edelmetall fast 50 US-Dollar an Wert zugelegt. Rohöl: Das steckt hinter den steigenden Preisen Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn von hohem Niveau aus leicht gefallen. Brent-Öl kostete zwischenzeitlich wieder deutlich weniger als 70 Dollar/Barrel. In der Nacht auf Montag hatte die Notierung temporär den höchsten Stand seit Ende Januar bei 71,05 Dollar erreicht. Beobachter machen für den Preisboom einen Mix aus Angebots- und Nachfrage-Faktoren, Währungsverhältnisse und eine Prise Geopolitik verantwortlich. Der überraschende weitere Rückgang der Lagerhaltung in den USA setzte die Ölpreisrally Mitte...

