Apple hat ein neues iPad-Tablet vorgestellt. Das Gerät soll sich mithilfe eines Stifts und schnellem Prozessor besonders in Schulen durchsetzen.

Apple will mit einem verbesserten Modell seines iPad-Tablets stärker in Schulen Fuß fassen. Das Gerät unterstützt jetzt auch den Apple-Stift, der bisher nur mit den teureren Pro-Modellen funktionierte, kündigte der Konzern am Dienstag in Chicago an.

Die neue iPad-Version wird in Deutschland ab 349 Euro verkauft und ist damit 50 Euro günstiger als das ...

