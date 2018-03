Der GBP/USD-Wechselkurs erholte sich in den letzten Stunden aufgrund der breit angelegten Schwäche der US-amerikanischen Währung. Der Cable fiel auf 1,4065 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mittwoch, erholte sich dann aber und stieg zurück über 1,4100 Dollar. In der US-Session kletterte er in der Spitze auf 1,4159 Dollar. Zuletzt notierte ...

