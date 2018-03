NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem höchsten Tagesgewinn seit 2015 am Vortag hält die positive Stimmung an der Wall Street weiter an. Teilnehmer sprechen am Dienstag mit Blick auf den Vortag zum einen von einer Gegenbewegung nach dem Absturz der Vorwoche. Zum andern ist die Angst vor einem Handelskrieg etwas geschwunden, nachdem am Montag über Gespräche zwischen China und den USA berichtet und zwischen Südkorea und den USA bereits eine Einigung erzielt worden ist. Der Dow-Jones-Index liegt bis zum Mittag US-Ostküstenzeit 0,9 Prozent im Plus bei 24.415 Punkten, der S&P-500 gewinnt 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite zeigt sich knapp behauptet.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte sich "vorsichtig hoffnungsvoll" gezeigt, und der chinesische Premier Le Keqiang sagte, beide Seiten seien vernünftig genug, das Problem zu lösen. Die Sorgen vor einem weltweit steigenden Protektionismus hatten in der Vorwoche die Indizes gedrückt. "In der vergangenen Woche gab es viele Bedenken in Bezug auf den Handel, die inzwischen ausgeräumt wurden. Wenn China und die USA ihren Ausweg aus dieser Situation aushandeln, wird das ein wenig Belastung vom Markt nehmen. Gleichzeitig waren wir sehr überverkauft und der Pessimismus war sehr übertrieben, so dass die Bereitschaft zur Erholung noch vor Eintreffen der guten Nachricht vorhanden war", sagt Investmentstratege Bruce Bittles von Robert W. Baird & Co.

Allerdings mahnen Volkswirte vor übertriebenem Optimismus. Denn die von Washington angestrebten Handelsvereinbarungen seien letztlich nichts anderes als eine Form des akzeptierten Protektionismus, der langfristig das Wachstum und damit die Unternehmensgewinne bremse. Der Case-Shiller-Hauspreisindex für 20 US-Städte fiel indes besser als erwartet aus, das Verbrauchervertrauen ging entgegen den Erwartungen zurück - zeigte sich aber weiter auf hohem Niveau.

Red Hat nach Zahlenausweis fest

Die Aktien von Red Hat liegen nach Quartalsausweis 3,8 Prozent im Plus. Auf bereinigter Basis verdiente der Softwarehersteller deutlich mehr als im Vorjahr. Der Umsatz kletterte um 23 Prozent. Erlöse und Gewinn übertreffen die Markterwartungen. Die Facebook-Aktie zeigt sich mit einem Abschlag von 1,7 Prozent. Wegen des Skandals um einen umfangreichen Datenmissbrauch war das Papier in der Vorwoche abgestürzt. Am Montag hatten die Titel in dem sehr starken Umfeld 0,4 Prozent zugelegt, obwohl sich das Soziale Netzwerk auch mit Ermittlungen der US-Behörden konfrontiert sieht. CEO Mark Zuckerberg hat mitgeteilt, nicht vor britischen Parlamentariern auszusagen.

McCormick profitieren von Erstquartalszahlen. Der Hersteller von Gewürzen und Soßen hat beim bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen. Die Aktie steigt um 1,8 Prozent.

Dollar gewinnt wieder an Stärke

Der Dollar berappelt sich wieder nach dem schwachen Vortag. Der Euro fällt zwischenzeitlich unter 1,24 zurück, nach einem Tageshoch bei 1,2477. Aktuell wechselt die Gemeinschaftswährung bei 1,2411 Dollar den Besitzer. Teilnehmer sehen im Wesentlichen eine Gegenbewegung nach dem jüngsten Euro-Anstieg, zumal sich die Gemeinschaftswährung dem oberen Rand ihrer aktuellen Spanne genähert habe. Auch gegen den Yen rückt der Dollar vor. Händler sagen, dass auch die Entspannung im Welthandelskonflikt den Dollar stütze.

Der Ölpreis hält seine jüngsten Gewinne. Damit verbleibt er auf dem erhöhten Niveau, das er in den vergangenen Wochen erreicht hat. Der Markt werde weiter gestützt von der Unsicherheit um das Atomabkommen mit dem Iran. Der Preis für die US-Sorte WTI verharrt bei 65,56 Dollar je Barrel, Brent legt um 0,1 Prozent zu auf 70,20 Dollar.

Der Goldpreis kommt mit der gestiegenen Risikofreude zurück. Die Feinunze verliert 0,7 Prozent auf 1.344 Dollar. Staatsanleihen präsentieren sich erholt. Die Zehnjahresrendite verliert 4 Basispunkte auf 2,81 Prozent. Rentenhändler betonen die Widerstandsfähigkeit des Marktes angesichts des massiven Neuangebots am Primärmarkt. In der laufenden Woche wird das US-Schatzamt Schuldpapiere im Gesamtvolumen von fast 300 Milliarden Dollar platzieren. Am Dienstag werden fünfjährige Papiere im Umfang von 35 Milliarden Dollar emittiert.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.414,65 0,88 212,05 -1,23 S&P-500 2.671,08 0,47 12,53 -0,09 Nasdaq-Comp. 7.216,93 -0,05 -3,61 4,54 Nasdaq-100 6.751,38 -0,04 -2,46 5,55 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,29 1,1 2,27 108,4 5 Jahre 2,60 -3,6 2,64 67,9 7 Jahre 2,74 -4,1 2,78 48,9 10 Jahre 2,81 -4,1 2,86 36,9 30 Jahre 3,05 -3,6 3,09 -1,7 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.35 Uhr Mo, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,2415 -0,27% 1,2446 1,2445 +3,3% EUR/JPY 131,20 -0,05% 131,52 130,60 -3,0% EUR/CHF 1,1758 -0,06% 1,1765 1,1742 +0,4% EUR/GBP 0,8767 +0,22% 0,8749 1,1439 -1,4% USD/JPY 105,70 +0,22% 105,67 104,94 -6,2% GBP/USD 1,4162 -0,47% 1,4227 1,4242 +4,8% Bitcoin BTC/USD 8.134,42 +2,4% 8.530,08 8.132,52 -40,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,57 65,55 +0,0% 0,02 +8,8% Brent/ICE 70,34 70,12 +0,3% 0,22 +6,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.344,27 1.353,36 -0,7% -9,09 +3,2% Silber (Spot) 16,55 16,70 -0,9% -0,16 -2,3% Platin (Spot) 945,60 953,50 -0,8% -7,90 +1,7% Kupfer-Future 2,98 2,96 +0,8% +0,02 -9,8% ===

